1 2 ПЛИС помогите ❤❤❤❤❤❤

Математика
1 2 ПЛИС помогите ❤❤❤❤❤❤
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 - 4 А во 2 - 424*3=1272
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько киломе??ров проехал велосипедист за все это время?
Ответить
Математика
Периметр треугольника равен 17 см. Одна сторона в 2 раза больше другой и на 2 см мень??е третьей. Найдите большую сторону треугольника. Дайте ответ...
Ответить
Русский язык
Составь Словосочетание со словами. Пожалуйста!! 1. Несовершеннолетний 2. Админис??рация 3. Гарантия 4. Учреждение 5. Образование 6. Пас...
Ответить
Русский язык
Укажите предложение в котором между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире 1) ежы обитают во многих лесах 2)ежы обитали многих лесов 3)известн...
Ответить
Алгебра
Представь в виде произведения двух биномов 36b2+12b+1
Ответить