Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько киломе??ров проехал велосипедист за все это время?

Математика

Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько киломе??ров проехал велосипедист за все это время?

Автор: Гость