Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько киломе??ров проехал велосипедист за все это время?
Математика
Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько киломе??ров проехал велосипедист за все это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдём расстояние которое проехал велосипедист со скоростью 11,6 км/ч: 11,6*2=23,2(км) Теперь найдём расстояние которое велосипедист проехал со скоростью 10,5 км/ч: 10,5*4=42(км) Теперь сложим эти значения: 23,2+42=65,2(км) Ответ: 65,2 (км)
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