Люди стали меньше зависеть от природы, так как научились делать орудия труда из ... . Другим важнейшим изобретением этого времени было ... . Многими достижениями Древнего мира мы пользуемся до сих пор, например: ...
Окружающий мир
Люди стали меньше зависеть от природы, так как научились делать орудия труда из ... . Другим важнейшим изобретением этого времени было ... . Многими достижениями Древнего мира мы пользуемся до сих пор, например: ...
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По Ашшур шар Пенн пролог ОООооро
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