Люди стали меньше зависеть от природы, так как научились делать орудия труда из ... . Другим важнейшим изобретением этого времени было ... . Многими достижениями Древнего мира мы пользуемся до сих пор, например: ...

Окружающий мир

Люди стали меньше зависеть от природы, так как научились делать орудия труда из ... . Другим важнейшим изобретением этого времени было ... . Многими достижениями Древнего мира мы пользуемся до сих пор, например: ...

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