Упростите выражение:2p^2+12p-4p(p+3)
Алгебра
Упростите выражение:2p^2+12p-4p(p+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2pˇ2 +12p-4p(p+3) = pˇ2 +6p -2p(p+3)= =p+6 -2.(p+3) = p+6-2p-6 = -p
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 11,6 км/ч и 4 ч со скоростью 10,5 км/ч. Сколько киломе??ров проехал велосипедист за все это время?
Математика
Периметр треугольника равен 17 см. Одна сторона в 2 раза больше другой и на 2 см мень??е третьей. Найдите большую сторону треугольника. Дайте ответ...