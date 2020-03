Твір на тему моє місто на німецькій мові

Гость: Гость:

Meine Stadt - Kharkov. Dies ist einer der größten Städte der Ukraine. Kharkiv - eine schöne, helle und schöne Stadt im Nordosten der Ukraine. Der wichtigste Fluss von Kharkiv - Kharkiv, Lopan, Udy. Das Stadtzentrum ist ein schöner Garten, der nach Taras Shevchenko benannt ist. Um ihn herum - Platz der Freiheit, der größte Platz in Europa. Es sind in der Regel alle Stadtfeste. Unmittelbar in der Nähe ist ein neues Gebäude Charkiw Oper und Ballett-Theater - eine sehr interessante monumentale Bauwerk. Charkiw - die größte wissenschaftliche und Studentenzentrum. Es gibt viele Forschungs- und Bildungseinrichtungen, darunter sind sehr gut bekannt, zum Beispiel die Physikalisch-Technischen Institut für Niedertemperatur. Meine Stadt ist auch ein großes Industriezentrum. Es macht Flugzeuge, Turbinen, Traktoren, Fernseher, Fahrräder. Aber jetzt viele Pflanzen nicht funktionieren wie vorher, aber ich denke, dass sich die Dinge mit der Zeit besser werden. In Charkow, Theatern, Museen, Zirkus und ein Planetarium haben. Im Frühjahr, wenn die Blüte lockig Ahorn und Kastanien, Aprikosen und Kirschen blühen, ist das Gras grün, und es gibt erste Löwenzahn, meine Stadt besonders schön ist. Ich liebe meine Stadt.