Эволюция заработной платы

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В условиях перехода к системе рыночного хозяйствования в соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области труда, социальной поддержки и защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики переданы непосредственно организациям, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его результатов. Одним из основных факторов в социально-экономической жизни страны, коллектива и человека является заработная плата. Вопросы заработной платы занимают важное место в повседневных заботах работников, работодателей и государственных властей, а также в их отношениях между собой. В нашей стране все более очевидным и острым становится кризис в сфере оплаты труда. Основные его признаки можно проследить, опираясь на данные государственной статистики, из которых видно, как катастрофически снижается доля заработной платы в структуре доходов населения, растет задолженность предприятий по выплатам заработной платы. В условиях становления нового механизма хозяйствования возникает необходимость в радикальном реформировании всей системы оплаты труда, реальном обеспечении действия принципа оплаты по количеству и качеству труда, учете его условий и результатов. Цель данной работы - закрепление теоретических знаний, а также овладение навыками анализа экономической литературы. 1. Категория заработной платы в экономической теории В условиях рыночной экономики предприятия ищут новые модели оплаты труда. Прежде чем сконструировать механизм оплаты труда в новых условиях, нужно определить, что же такое заработная плата, ибо многие экономисты и практики настойчиво доказывают, что вместо понятия зарплата следует употреблять понятие трудовой доход. Наиболее принципиальным является не искать новое в терминологии, а более обстоятельно выявить суть и свойства экономической категории зарплата в изменившихся условиях. Определение заработной платы как доли общественного продукта (совокупного общественного продукта, национального дохода и т.п.), распределяемого по труду между отдельными работниками, противоречит рынку. Здесь раскрывается только источник заработной платы, к тому не совсем конкретно называется этот источник. Кроме того - заработная плата распределяется не только по количеству и качеству труда, но ее размеры зависят и от фактического трудового вклада работника, от конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия. И определение заработной платы, как части совокупного общественного труда, национального дохода, которые формируются на уровне общества, затушевывает связь заработной платы с непосредственным источником ее формирования, с общими результатами работы трудового коллектива. Рассматриваемую категорию можно определить следующим образом. Заработная плата - это основная