Бабушке прописали лекарство, которое нужно пить по 0,5 г три раза в день в течение н??дели. в 1 упаковке 8 таблеток по 0,5 г. какое наименьшее количество упаковок таблеток нужно купить бабушке,чтобы хватило на весь курс лечения...

Математика

Бабушке прописали лекарство, которое нужно пить по 0,5 г три раза в день в течение н??дели. в 1 упаковке 8 таблеток по 0,5 г. какое наименьшее количество упаковок таблеток нужно купить бабушке,чтобы хватило на весь курс лечения? Ответ: 3 Решение пожалуйста.

Автор: Гость