Бабушке прописали лекарство, которое нужно пить по 0,5 г три раза в день в течение н??дели. в 1 упаковке 8 таблеток по 0,5 г. какое наименьшее количество упаковок таблеток нужно купить бабушке,чтобы хватило на весь курс лечения...
Математика
Бабушке прописали лекарство, которое нужно пить по 0,5 г три раза в день в течение н??дели. в 1 упаковке 8 таблеток по 0,5 г. какое наименьшее количество упаковок таблеток нужно купить бабушке,чтобы хватило на весь курс лечения? Ответ: 3 Решение пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 таблетки в день; в упаковке 8 таблеток 1)3*7=21 таблетку ей нужно; 2)3*8=24 таб; Ответ: 3 упаковки ей нужно купить
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