Составь все возможныеравенства и неравенства,используя 9,6,3 и 10,2,8 а также знаки + и -

Математика
Составь все возможныеравенства и неравенства,используя 9,6,3 и 10,2,8 а также знаки + и -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+2=10 8-2=6 9-3=6 6+3=8 10-8=2 9-6=3 вроде всё
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