Сочинение на тему моё поведение в конфликтной ситуации ( описать конкретную)

Обществознание
Сочинение на тему моё поведение в конфликтной ситуации ( описать конкретную)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня очень раздражает когда не очень близкий человек берёт мои вещи, без разрешения. Я Сначала смотрю на него с презрением. Некоторые сразу всё понимают, и кладут вещь на место. А есть такие, которые не перестают трогать мои вещи! В Этот момент я психую, и начинаю "читать лекции". После Которых у меня просят прощения, я улыбаюсь, и мы рассходимся с миром.
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