Сколько получилось, существительных женского и мужского рода?

Гость: Гость:

1 БЕГ -разбег (м.р.) Ш1А -школа (ж.р.) 2Д -парад (м.р.) 1УМ-разум (м.р.) ЗА1КА -заколка (ж.р.) 1БИЛИ -разбили 05 -опять Ш3Х -штрих (м.р.) 1ОЧКА-одиночка существительное ОБЩЕГО рода 1БОР -разбор (м.р.) У1ОТЬ-уколоть м.р.-5 ж.р.-2 с одиночкой не очень понятно,так как слово многозначное если речь о человеке,то одиночкой может быть как мужчина,так и женщина,тогда общего рода есть лодка для одного -одиночка(тогда ж.р.) камера в тюрьме - одиночка (ж.р.) упряжка в одну лошадь -одиночка (ж.р.)