Первый цех выпускает 152 детали в час второй цех 329 деталей в час Сколько деталей пу??кает в акциях в 1:00
Математика
Первый цех выпускает 152 детали в час второй цех 329 деталей в час Сколько деталей пу??кает в акциях в 1:00
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
152+329=481 481-60=421
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