Первый цех выпускает 152 детали в час второй цех 329 деталей в час Сколько деталей пу??кает в акциях в 1:00

Математика

Первый цех выпускает 152 детали в час второй цех 329 деталей в час Сколько деталей пу??кает в акциях в 1:00

Автор: Гость