решите плис В школу буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушай всего 88 кг. Масса одного ящика с яблоками равна 12 кг. Найди массу одного ящика с грушами
Математика
решите плис В школу буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушай всего 88 кг. Масса одного ящика с яблоками равна 12 кг. Найди массу одного ящика с грушами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*3=36 кг яблок всего. 88-36=52 кг груш всего. 52:4=13 кг масса одного ящика с грушами. Ответ:13 кг масса одного ящика с грушами. Желаю удачи!!!
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