решите плис В школу буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушай всего 88 кг. Масса одного ящика с яблоками равна 12 кг. Найди массу одного ящика с грушами

Математика

решите плис В школу буфет привезли 3 ящика с яблоками и 4 ящика с грушай всего 88 кг. Масса одного ящика с яблоками равна 12 кг. Найди массу одного ящика с грушами

Автор: Гость