Список товаров которыми торговали славяне, и список товаров которые они привозил?? из заморских стран. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
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Список товаров которыми торговали славяне, и список товаров которые они привозил?? из заморских стран. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славяне торговали тем что у них было , животных , дерево, какие-то овощи и фрукты точно не помню но помню что это была не картошка , картофель привезли потом из заморских стран. Из заморских стран привозили, украшения,кофе , чай
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