Кавказский пленник расскажите эту историю девочки от имени Дины

Гость: Гость:

К нам приехали два русских мужыка.Один из них мне очень понравился.Мне было жалко его.Я приносила еду и воду ему.А он в замен делал мне игрушки.Мы с ним подружились.Когда я узнала что он сбежал,я думала что всё будет удачно.Но его поймали.Во второй раз я ему помогла.Правда очень боялась.Через некоторое время вернулись разбойники.И сказали что он убежал в крепость.