Кавказский пленник расскажите эту историю девочки от имени Дины

Литература
Кавказский пленник расскажите эту историю девочки от имени Дины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К нам приехали два русских мужыка.Один из них мне очень понравился.Мне было жалко его.Я приносила еду и воду ему.А он в замен делал мне игрушки.Мы с ним подружились.Когда я узнала что он сбежал,я думала что всё будет удачно.Но его поймали.Во второй раз я ему помогла.Правда очень боялась.Через некоторое время вернулись разбойники.И сказали что он убежал в крепость.
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