Кавказский пленник расскажите эту историю девочки от имени Дины
Литература
Кавказский пленник расскажите эту историю девочки от имени Дины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К нам приехали два русских мужыка.Один из них мне очень понравился.Мне было жалко его.Я приносила еду и воду ему.А он в замен делал мне игрушки.Мы с ним подружились.Когда я узнала что он сбежал,я думала что всё будет удачно.Но его поймали.Во второй раз я ему помогла.Правда очень боялась.Через некоторое время вернулись разбойники.И сказали что он убежал в крепость.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача.5класс. На одном ткацком станке за 1 час вырабатывается 3,45 метров ткани. Ско??ько метров ткани можно выработать за 7 часов, если ткачиха о...
Русский язык
В каком предложении однородные члены связаны соединительными союзами? 1) Цветы ??учше всего собирать или утром, или вечером. (К. Паустовский) ...
Английский язык