В каком предложении однородные члены связаны соединительными союзами? 1) Цветы ??учше всего собирать или утром, или вечером. (К. Паустовский) 2) Колокольчик отдалённый то замолкнет, то звенит. (М. Лермонтов) 3) Никогда, ни ...

Русский язык
В каком предложении однородные члены связаны соединительными союзами? 1) Цветы ??учше всего собирать или утром, или вечером. (К. Паустовский) 2) Колокольчик отдалённый то замолкнет, то звенит. (М. Лермонтов) 3) Никогда, ни при каких обстоятельствах не разрешайте себе ни зазнайства, ни чванства. (А. Чехов) 4) Горы тоже были окутаны не то туманом, не то дождевой пылью.
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