Задача.5класс. На одном ткацком станке за 1 час вырабатывается 3,45 метров ткани. Ско??ько метров ткани можно выработать за 7 часов, если ткачиха одновременно обслуживает 2 станка?

Математика

Задача.5класс. На одном ткацком станке за 1 час вырабатывается 3,45 метров ткани. Ско??ько метров ткани можно выработать за 7 часов, если ткачиха одновременно обслуживает 2 станка?

Автор: Гость