Задача.5класс. На одном ткацком станке за 1 час вырабатывается 3,45 метров ткани. Ско??ько метров ткани можно выработать за 7 часов, если ткачиха одновременно обслуживает 2 станка?

Математика
Задача.5класс. На одном ткацком станке за 1 час вырабатывается 3,45 метров ткани. Ско??ько метров ткани можно выработать за 7 часов, если ткачиха одновременно обслуживает 2 станка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.45*7=24.15м    24.15*2=48,30м
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