Проверочное слово к слову сАзанчик
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Проверочное слово к слову сАзанчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это непровираемое слово. Это название птицы "сазанчик" . В названиях и именах нет проверочных.Это непроверяемое слово. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и если ответ понятен . Надеюсь помог. :)
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