Проверочное слово к слову сАзанчик

Русский язык
Проверочное слово к слову сАзанчик
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это непровираемое слово. Это название птицы "сазанчик" . В названиях и именах нет проверочных.Это непроверяемое слово. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и если ответ понятен . Надеюсь помог. :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Площадь диагоналей сечения куба равна 36v2(v- это под корнем).Найти обьем куба?
Ответить
Русский язык
Помогите !!!!!! Заплачу все пункты
Ответить
Литература
Кавказский пленник расскажите эту историю девочки от имени Дины
Ответить
Математика
Задача.5класс. На одном ткацком станке за 1 час вырабатывается 3,45 метров ткани. Ско??ько метров ткани можно выработать за 7 часов, если ткачиха о...
Ответить
Русский язык
В каком предложении однородные члены связаны соединительными союзами? 1) Цветы ??учше всего собирать или утром, или вечером. (К. Паустовский) ...
Ответить