Сочинение на тему прием гостей в 8 марта

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Восьмое марта-международный женский день. Это праздник всех мам и бабушек, всех сестренок и подружек. Мы решили сделать подарок для мамы и пригласили в гости самых близких и дорогих ей людей. К празднику мы с папой и братом готовились заранее. Заказали в кондитерской красивый торт. Папа купил маме шикарный букет и золотой кулон. Мы с братом составили список продуктов, продумали меню и отправились в магазин за покупками. Утром восьмого марта мама ушла в салон красоты. Мы время не теряли даром, принялись накрывать на стол. Папа заказал пиццу, а я с братом нарезали салаты. Когда мы закончили сервировку стола, гости стали собираться один за другим. Стол накрыт, все в сборе. Мама открыла дверь и была приятно удивлена нашей проворностью и сюрпризом. За столом было весело. Кто-то рассказывал интересные истории из своей жизни, кто-то пел веселые песни. Время пролетело незаметно. Вечером довольные и немного усталые, мы проводили гостей. Маму усадили в кресло, смотреть праздничный концерт, а сами убрали со стола и перемыли всю посуду. Праздник удался на славу. Я рад, когда счастлива мама.