До какой высоты можно поднять воду поршнем? почему её нельзя поднять выше?
Физика
До какой высоты можно поднять воду поршнем? почему её нельзя поднять выше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 10,3 метра можно поднять чисто теоретически. Это если пренебречь давление паров жидкости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Вспомните о весеннем и добром празднике мам бабушек подружек дорогих для вас женщины Как вы их поздравить?
Математика
Вычислить площадь каждого прямо угольник . сначала вырази длину сторон в одинаковых единицах длины.40см и 15 дм 2 М и 25 см 50 М и 400 см 30 дм и 1...
Русский язык