До какой высоты можно поднять воду поршнем? почему её нельзя поднять выше?

Физика
До какой высоты можно поднять воду поршнем? почему её нельзя поднять выше?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До 10,3 метра можно поднять чисто теоретически. Это если пренебречь давление паров жидкости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Соедини стрелками. Если у вас нет таких звуков,напишите на лесте ,сфотографируйт?? и пришлите.
Ответить
Алгебра
Помогите! Упростить выражение,прошу
Ответить
Русский язык
Вспомните о весеннем и добром празднике мам бабушек подружек дорогих для вас женщины Как вы их поздравить?
Ответить
Математика
Вычислить площадь каждого прямо угольник . сначала вырази длину сторон в одинаковых единицах длины.40см и 15 дм 2 М и 25 см 50 М и 400 см 30 дм и 1...
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову сАзанчик
Ответить