Хэлп, ребятки. Номер 871. Назначил 30 баллов.

Гость: Гость:

16/4=4 дня нужно обоим чтобы вырыть 1/9 траншеи 4*9=36 дней понадобиться обоим что бы прорыть всю траншею пусть количество дней x, которое нужно одному чтобы прорыть эту траншею, тогда второму x+30 (х+х+30)/2=36 2х+30=72 2х=42 х=21 21+30=51 Ответ:51