Какую спичку надо переставить 15-4+8=25
Математика
Какую спичку надо переставить 15-4+8=25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+4+6=25 Надо переставить 8 спичек. Желаю удачи!!!
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