Кузнец подковал 10 подков. Хватит ли этих подков чтобы подковать двух лошадей? Решение.
Математика
Кузнец подковал 10 подков. Хватит ли этих подков чтобы подковать двух лошадей? Решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хватит. У лошади 4 ноги - на одну лошадь уйдет 4 подковы, а всего две лошади надо подковать 4+4=8. Еще у кузнеца останется 2 подковы 10-8=2
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