Кузнец подковал 10 подков. Хватит ли этих подков чтобы подковать двух лошадей? Решение.

Математика
Кузнец подковал 10 подков. Хватит ли этих подков чтобы подковать двух лошадей? Решение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хватит. У лошади 4 ноги - на одну лошадь уйдет 4 подковы, а всего две лошади надо подковать 4+4=8. Еще у кузнеца останется 2 подковы 10-8=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решать 2 значные числа столбиком
Ответить
Русский язык
В каком варианте ответа правильно указаны все предложения, содержащие в своём составе однородные определения? (Знаки препинания не расставлены....
Ответить
Математика
Какую спичку надо переставить 15-4+8=25
Ответить
Литература
Как я провела вчерашний день
Ответить
Русский язык
В каком слове все согласные звуки звонкие 30 штук улица кальмар печенкой
Ответить