Пришельцы передали моделисту Михаилу чертежи космической станции, чтобы он построил у себя во дворе её модель в масштабе 1:24. Какую длину будет иметь постройка, если длина настоящей станции, согласно данным в чертежах, — 480 г...

Математика
Пришельцы передали моделисту Михаилу чертежи космической станции, чтобы он построил у себя во дворе её модель в масштабе 1:24. Какую длину будет иметь постройка, если длина настоящей станции, согласно данным в чертежах, — 480 галактических футов?* Ответ укажите в метрах. * В одном галактическом футе, утверждают пришельцы, примерно 23,1 сантиметра.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480 * 23,1 = 11088 (см) - настоящая длина станции. 11088 : 24 = 462 (см) - длина модели. 100 см = 1 м 462 см = 4,62 м Ответ: 4,62 м.
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