Найдите произведение корней уравнения2^(x^2+2)=8 Решите уравнение 23^(7x-21)=1 Решите ур??внение 27^(2x-1)=81 Решите уравнение 0,25^(-2x-3)=2^-2 Решите уравнение9^x+3=4×3^x в ответе указатькорень уравнения или суммму корней...

Математика

Найдите произведение корней уравнения2^(x^2+2)=8 Решите уравнение 23^(7x-21)=1 Решите ур??внение 27^(2x-1)=81 Решите уравнение 0,25^(-2x-3)=2^-2 Решите уравнение9^x+3=4×3^x в ответе указатькорень уравнения или суммму корней,если их неск Решите уравнение 81×9^(3x)+x×9^(3x)=0 в отв указать корень уравнения или сумму корней

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