Найдите произведение корней уравнения2^(x^2+2)=8 Решите уравнение 23^(7x-21)=1 Решите ур??внение 27^(2x-1)=81 Решите уравнение 0,25^(-2x-3)=2^-2 Решите уравнение9^x+3=4×3^x в ответе указатькорень уравнения или суммму корней...
Математика
Найдите произведение корней уравнения2^(x^2+2)=8 Решите уравнение 23^(7x-21)=1 Решите ур??внение 27^(2x-1)=81 Решите уравнение 0,25^(-2x-3)=2^-2 Решите уравнение9^x+3=4×3^x в ответе указатькорень уравнения или суммму корней,если их неск Решите уравнение 81×9^(3x)+x×9^(3x)=0 в отв указать корень уравнения или сумму корней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2^(x^2+2)=8 2^(x^2+2)=2^3 x^2+2=3 x=+-1 x1*x2=1*(-1)=-1 2) 23^(7x-21)=1 23^(7x-21)=21^0 7x-21=0 x=3 3) 27^(2x-1)=81 3^3(2x-1)=3^4 6x-3=4 x=7/6 4) 0,25^(-2x-3)=2^-2 1/4^(-2x-3)=1/4^1 -2x-3=1 x=-2 5) 9^x+3=4*3^x 3^2x+3=4*3^x Пусть t=3^x, где t>0, t^2+3=4t t^2-4t+3=0 По т.Виета: t1=1 t2=3 Вернёмся к замене: 3^x=1 3^x=3^0 x=0 3^x=3 3^x=3^1 x=1 x1+x2=0+1=1 6) 81*9^3x+x*9^3x=0 81+x=0 x=-81 Ответ: -81
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