Составить предложение со словом куда

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Составить предложение со словом куда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куда уходит детство...
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