Значение слова ДОЛГ в словасочетаниях: денежный долг,долг перед родителями.

Литература
Значение слова ДОЛГ в словасочетаниях: денежный долг,долг перед родителями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денежный долг-это кто-то должен кому-то деньги. долг перед родителями- например: ты обещал(а) не получать замечание в дневник, а все равно получил.например: обещал ты родителям помыть пол (посуду), ты этого не сделал(а)
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