Помогите решить,срочно! Варіант 1 Тестові завдання 1. Якщо катети прямокутного ??рикутника дорівнюють 1 см і 3 см, то гіпотенуза дорівнює... . 2. Якщо гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 15 см, а один з катетів — 9...

Геометрия

Помогите решить,срочно! Варіант 1 Тестові завдання 1. Якщо катети прямокутного ??рикутника дорівнюють 1 см і 3 см, то гіпотенуза дорівнює... . 2. Якщо гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 15 см, а один з катетів — 9 см, то другий катет дорівнює... . 3. Висота рівностороннього трикутника із стороною 3 см дорівнює... . 4. Яке з наведених тверджень неправильне? а) У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів; б) гіпотенуза прямокутного трикутника більша за кожен із його катетів; в) із двох похилих, проведених з однієї точки, більша та, проекція якої більша; г) катет, що лежить напроти кута 60°, дорівнює половині гіпотепузи. Рівневі завдання 1°. Знайдіть діагональ прямокутника, сторони якого дорівнюють 6 см і 8 см. 2°. Знайдіть сторону ромба, якщо його діагоналі дорівнюють 2 см і 4 см. 3. Із точки В до прямої проведені дві похилі: ВА=20 см і ВС=13 см. Проекція похилої ВА дорівнює 16 см. Знайдіть проекцію похилої ВС. 4. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 20 см і 28 см, а діагональ — 30 см. Знайдіть висоту трапеції. 5. У трикутнику висота і медіана, проведені до сторони 28 см, відповідно дорівнюють 12 см і 13 см. Знайдіть довжину меншої з решти сторін. 6. Додаткове завдання. У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до бічної сторони, ділить її на відрізки 17 см і 8 см, починаючи від вершини кута між бічними сторонами. Знайдіть основу трикутника.

Автор: Гость