Материальная точка двигается по спирали, как показано на рис. Если точка двигаетс?? с постоянной скоростью, то ... тангенциальное ускорение нормальное ускорение полное ускорение?

Физика
Материальная точка двигается по спирали, как показано на рис. Если точка двигаетс?? с постоянной скоростью, то ... тангенциальное ускорение нормальное ускорение полное ускорение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В случае криволинейного движения тангенциальное ускорение (его еще называют касательным)"отвечает" за изменение модуля скорости, а центростремительное (его еще называют нормальным) ускорение - за изменение направление скорости. В данном случае тангенциальное   ускорение равно нулю, а нормальное - имеется, т.к. точка при движении меняет напрfвление (в принципе его можно вычислить, зная скорость и уравнение спирали в плоскости xoy). Полное ускорение - есть векторная сумма тангенциального и нормального ускорения в данном случае равно нормальному
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