Описание материка Евразии по плану 1.Площадь материка 2.Крайние точки 3.положен??е материка к экватору и 0 мередиану 4.какими океанами , морями , озерами, заливами омывается 5.крупнейшие реки и озера материка

Гость: Гость:

2.Крайняя северная точка - мыс Челюскин (78° северной широты, 104⁰ восточной долготы.) Крайняя южная точка - мыс Пиай (1⁰ северной широты, 103° восточной долготы.) Крайняя западная точка - мыс Рока (39° северной широты, 9° западной долготы.) Крайняя восточная точка - мыс Дежнёва (66⁰ северной широты, 170° восточной долготы.) 1.Площадь - 53,4 млн км2. 3. Евразия не пересекается экватором, поэтому она полностью лежит в северном полушарии. Материк пересекается нулевым меридианом и 180 меридианом. Евразия лежит в восточном и западном полушарии 4. Евразия омывается водами всех четырёх океанов. На севере – Северный Ледовитый, на востоке – Тихий, на юге – Индийский, на западе – Атлантический океан. 5. крупнейшие реки: янцзы,, меконг, амур, лена, енисей, волга, инд, , дунай крупнейшие озера: каспийское, байкал, балхаш, ладожское, онежское, иссык-куль, урмия, дунтинху, венерн, аральское, таймыр, ханка