10 предложений с числительными

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10 предложений с числительными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он прибежал восьмым. Всегда стремись быть первым! Канада занимает второе место по площади в мире. Она сделала три примера. Они успели прийти до восьми вечера. Один в поле не воин. Он занял второе место в олимпиаде. Цена была от тысячи рублей Скидка была десять процентов За третье место дают бронзовую медаль
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