10 предложений с числительными

Гость: Гость:

Он прибежал восьмым. Всегда стремись быть первым! Канада занимает второе место по площади в мире. Она сделала три примера. Они успели прийти до восьми вечера. Один в поле не воин. Он занял второе место в олимпиаде. Цена была от тысячи рублей Скидка была десять процентов За третье место дают бронзовую медаль