Напишите сочинение-рассуждение на тему "Книга-наш лучший друг и советчик".7 класс. ??олько не берите из интернета, пожалуйста.

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Я думаю сочинение рассуждение можно написать и по разным рассказали или комментариям. Например: Тема:Слчинение рассуждение по тексту С.В.Михалкова. В воспоминаниях С.В. Михалкова поднимается очень серьезная проблема влияния человеческой души и эмоций вовремя прочитанной хорошей книги. Свои рассуждения автор начинается диалога с юным героем , Которому предстоит прочитать много хороших книг. С. Михалков отмечает, что именно в детстве ребёнок более чувствителен и эмоционален и поэтому книги могут решить судьбу человека, стать его путеводные звездой, на всю жизнь и определить его идеалы. К сожалению в, встретив продвинутых ребят, живущих на родине Некрасова , Автор испытал чувство грусти и горечи и, потому что они не смогли прочитать ни одной строчки поэта. Я согласен с выводом С. Михалков, что без некоторых книг непрочитанных в дестве и отрочестве, сущность сущность человека со всей его психологией остается грубой и неотесанной, Потому что книги формируют их совершенствуют личность человека. (Ааа вот этот абзац уже из своей жизни примеры приводи ) а заключение такое же как и вступление только немного переделай..