Что может дом рассказать о своем хозяине? Сочинение на 70 слов

Гость: Гость:

Пословица гласит: "У стен есть уши". Дом- это часть человека. В каких условиях он живет , таким он и будет. Протекающая крыша дома, ободранные стены, скрипящие двери и доски пола, пыль по углам, беспорядочно разбросанные по комнатам вещи характеризуют хозяина, как халатную личность. Дом, также, может открыть секреты об увлечениях своего хозяина: чучела убитых животных, оружие на стене наталкивают на мысль, что здесь проживает заядлый охотник, а рыболовные снасти в углу — на пристрастие к рыбалке. Семейные фотографии на стене раскрывают хозяина дома, как человека, который дорожит родственными связями и семья для него — это не пустой звук. Так же можно просмотреть любую комнату, и узнать, что из себя представляет этот человек. Если есть возможность осмотреть чужой книжный шкаф, непременно это сделайте. Так как, в глубине души полагаю, что это и есть наилучший способ узнать человека. Причем, одни «любители книг» используют их в качестве интерьера, в этом случае они имеют вид нетронутого издания, новенькие с целым переплетом. Другие используют книги по их прямому назначению – читают, перечитывают, о чем говорит потрепанность литературы. Поэтому не всегда, можно узнать истинное лицо человека. Нужно быть предельно внимательно, но то как ведет себя человек с домом - это и есть его лицо