Скорость корабля часто измеряют в узлах скоростью 1 узел означает что корабль про??одит проходит одну милю за 1 часть скорость корабля 14 узлов в час оцени эту скорость в километрах в час

Математика

Скорость корабля часто измеряют в узлах скоростью 1 узел означает что корабль про??одит проходит одну милю за 1 часть скорость корабля 14 узлов в час оцени эту скорость в километрах в час

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