Скорость корабля часто измеряют в узлах скоростью 1 узел означает что корабль про??одит проходит одну милю за 1 часть скорость корабля 14 узлов в час оцени эту скорость в километрах в час
Математика
Скорость корабля часто измеряют в узлах скоростью 1 узел означает что корабль про??одит проходит одну милю за 1 часть скорость корабля 14 узлов в час оцени эту скорость в километрах в час
Ответ(ы) на вопрос:
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Международный узел (уз) — единица измерения скорости, равная одной морской миле (1,852 км) => 14*1,852=25,928 км/ч
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