Помогите,даю много баллов!

Математика
Помогите,даю много баллов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*4=12 1*12=12 6/2=3 8*2=16 15*6=-90 8/4=2 7*2=14 4*4=16 9/3=3 9*11=99 12*3=36 15/5=3  
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