Сумма квадрата двух последовательных натуральных чисел ровна 1201.Чему равна разность квадратов этих чисел?

Алгебра
Сумма квадрата двух последовательных натуральных чисел ровна 1201.Чему равна разность квадратов этих чисел?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N    n+1 n²+ (n+1)²=1201 n²+n²+2n+1=1201 2n²+2n-1200 n²+n-600=0 D=1+2400 2401=49² n=(-1+49)/2=24 первое число 24+1=25 второе 25²-24²=(24+25)(25-24)=49
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