Какие музыкальные инструменты использовались чтобы спеть былину?

Литература
Какие музыкальные инструменты использовались чтобы спеть былину?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волынка,свирель,баян,баллалайка
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