Какие музыкальные инструменты использовались чтобы спеть былину?
Литература
Какие музыкальные инструменты использовались чтобы спеть былину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волынка,свирель,баян,баллалайка
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