В прямоугольном треугольнике КМС (угол С-прямой) КМ=5, МС=4. Найти: sinM, cosM, tgM.

Геометрия
В прямоугольном треугольнике КМС (угол С-прямой) КМ=5, МС=4. Найти: sinM, cosM, tgM.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КС*КС=КМ*КМ-СМ*СМ( по теореме Пифагора) КС=3 sin M=KC/KM=3/5 cosM=CM/KM=4/5 tgM=KC/CM=3/4
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