Диалог по русскому языку на любую тему 10 предложений---реплик

Гость: Гость:

Бэлла молча стояла у окна. Её взгляд был устремлен куда-то вдаль. Николас подошел чуть ближе и она немедленно заговорила: -В комнатах стреляться неудобно, пойдемте в сад. -Пойдемте. Только предупреждаю, что я выстрелю в воздух. -Этого еще недоставало! Почему? -Потому что... потому что... Это мое дело, почему! -Вы струсили? Да? А-а-а-а! Нет, сударь, вы не виляйте! Извольте идти за мною! Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба... вот этого лба, который я так ненавижу! Струсили? -Да, струсил. -Лжете! Почему вы не хотите драться? -Потому что... потому что вы... мне нравитесь. -...(злой смех). Я ему нравлюсь! Он смеет говорить, что я ему нравлюсь! -Да, нравитесь. И даже более.