Составьте небольшой рассказ о том как в куриных яйцах оказались слоны)) 20 баллов,5-6 предложений!

Гость: Гость:

Жила была курица. И однажды встретила она слона. Они полюбили друг друга. Через год они сыграли свадьбу и курица снесла яйца. А из этих яиц вылупились маленькие слоники, целых 5 штук. И жила эта большая семья долго и счастливо. КОНЕЦ.