Составьте небольшой рассказ о том как в куриных яйцах оказались слоны)) 20 баллов,5-6 предложений!
Русский язык
Составьте небольшой рассказ о том как в куриных яйцах оказались слоны)) 20 баллов,5-6 предложений!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была курица. И однажды встретила она слона. Они полюбили друг друга. Через год они сыграли свадьбу и курица снесла яйца. А из этих яиц вылупились маленькие слоники, целых 5 штук. И жила эта большая семья долго и счастливо. КОНЕЦ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Скорость корабля часто измеряют в узлах скоростью 1 узел означает что корабль про??одит проходит одну милю за 1 часть скорость корабля 14 узлов в ч...
Математика