А) 11/12 умножить 24/55 б) 9 целых умножить 13/18 в) 1/12 в - 5/12 в + 2/15 в если в = 2 целых 1/2

Математика

А) 11/12 умножить 24/55 б) 9 целых умножить 13/18 в) 1/12 в - 5/12 в + 2/15 в если в = 2 целых 1/2

Автор: Гость