А) 11/12 умножить 24/55 б) 9 целых умножить 13/18 в) 1/12 в - 5/12 в + 2/15 в если в = 2 целых 1/2
Математика
А) 11/12 умножить 24/55 б) 9 целых умножить 13/18 в) 1/12 в - 5/12 в + 2/15 в если в = 2 целых 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот а) 0.4 б) 6.5 в) -0.2
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