Какие кустарнички есть в Тайге?
Окружающий мир
Какие кустарнички есть в Тайге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можжевельник, кедровый стланик, багульник,крушина, волчье лыко. ягодные кустарники нужны?
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