Радостный крошечный мопс. После радостный нужна запятая? буду очень рада!! помог??те пожалуйста!!!!!!

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Радостный крошечный мопс. После радостный нужна запятая? буду очень рада!! помог??те пожалуйста!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет воде бы.Союз и можно поставить Радостный и крошечный мопс.А ,нет.)))
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