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Помогите пожалуйста срочно ||x+5|-x+2|gt;=1
Алгебра
Помогите пожалуйста срочно ||x+5|-x+2|gt;=1
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Гость:
||x+5|-x+2|>=1 |x+5-x+2|>=1 2x+7>=1
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