Найдите разность двух чисел,если известно,что одно из них в 11 раз больше другого,а их сумма равна 276.Спасите пожалуйста!!!
Математика
Найдите разность двух чисел,если известно,что одно из них в 11 раз больше другого,а их сумма равна 276.Спасите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система 11х=у х+у=276 11у+у=276 12у=276 у=23 23*11=253 253-23=230
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