Найдите разность двух чисел,если известно,что одно из них в 11 раз больше другого,а их сумма равна 276.Спасите пожалуйста!!!

Математика

Найдите разность двух чисел,если известно,что одно из них в 11 раз больше другого,а их сумма равна 276.Спасите пожалуйста!!!

Автор: Гость