. Найдите слова, которые объединяют каждый ряд в одну группу (укажите один объедин??ющий признак). 1. Нож, ручка, птица. 2. Часы, колготки, собака. 3. Шахматы, лев, карты. 4. Берег, река, окунь. 5. Кенгуру, кофе, время 6....
Русский язык
. Найдите слова, которые объединяют каждый ряд в одну группу (укажите один объедин??ющий признак). 1. Нож, ручка, птица. 2. Часы, колготки, собака. 3. Шахматы, лев, карты. 4. Берег, река, окунь. 5. Кенгуру, кофе, время 6. Жизнь, Москва, Денди
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю птица собака лев окунь кенгуру и денди помоему так
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