. Найдите слова, которые объединяют каждый ряд в одну группу (укажите один объедин??ющий признак). 1. Нож, ручка, птица. 2. Часы, колготки, собака. 3. Шахматы, лев, карты. 4. Берег, река, окунь. 5. Кенгуру, кофе, время 6....

Русский язык
. Найдите слова, которые объединяют каждый ряд в одну группу (укажите один объедин??ющий признак). 1. Нож, ручка, птица. 2. Часы, колготки, собака. 3. Шахматы, лев, карты. 4. Берег, река, окунь. 5. Кенгуру, кофе, время 6. Жизнь, Москва, Денди
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю птица собака лев окунь кенгуру и денди помоему так
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