Найдите слово,где рядом находятся два гласных звука:а)баю-бай;б)сауна;с)армия;д)аллея
Русский язык
Найдите слово,где рядом находятся два гласных звука:а)баю-бай;б)сауна;с)армия;д)аллея
Ответ(ы):
Гость:
Сауна , остальные не подходят, т.к. имеют по два звука
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