Найдите сумму целых чисел,расположенных между числами -1000 и 995
Математика
Найдите сумму целых чисел,расположенных между числами -1000 и 995
Ответ(ы):
Гость:
996+997+998+999=3990
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