Найдите сумму целых чисел,расположенных между числами -1000 и 995

Математика
Найдите сумму целых чисел,расположенных между числами -1000 и 995
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
996+997+998+999=3990
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши слова в которых произошло чередование согласных звук в корне слова почерк??и буквы чередующихся согласных в корне паук приехал на базар муха...
Ответить
Математика
Обьесните тему ,,сложение и вычитание смешанных чисел,,
Ответить
Математика
(960+893)-(475+768)=(960-473)+(893-768)
Ответить
Математика
Как написаь условие к задаче туристы купили палатку рюкзаки и спальные мешки половина стоимости стоимости покупки была истрачена па палатку на аста...
Ответить
Алгебра
(3√2 +1)² - 3√8 Вычислите
Ответить