Как написаь условие к задаче туристы купили палатку рюкзаки и спальные мешки половина стоимости стоимости покупки была истрачена па палатку на аставшуюся часть денег купили 2рюкзака по цене 120.000р и1спальный мешок по той же ц...

Математика

Как написаь условие к задаче туристы купили палатку рюкзаки и спальные мешки половина стоимости стоимости покупки была истрачена па палатку на аставшуюся часть денег купили 2рюкзака по цене 120.000р и1спальный мешок по той же цене сколько денег заплатили за всю пакупку

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