ТАБЛИЦА " Жилин и Костылин " Подготовка к побегу. Характеристика. ПОМОГИТЕ пож??луйста !!!

Литература
ТАБЛИЦА " Жилин и Костылин " Подготовка к побегу. Характеристика. ПОМОГИТЕ пож??луйста !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жилин готовился с трудом и старанием, а Костылин ``питался``его трудом
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