ТАБЛИЦА " Жилин и Костылин " Подготовка к побегу. Характеристика. ПОМОГИТЕ пож??луйста !!!
Литература
ТАБЛИЦА " Жилин и Костылин " Подготовка к побегу. Характеристика. ПОМОГИТЕ пож??луйста !!!
Ответ(ы):
Гость:
Жилин готовился с трудом и старанием, а Костылин ``питался``его трудом
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