Дополните предложения Я как гражданин России должна хорошо учиться, потому что......

Обществознание
Дополните предложения Я как гражданин России должна хорошо учиться, потому что......
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